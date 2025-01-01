Deux arrestation dans Lanaudière en lien avec les stupéfiants

Le 3 décembre, des perquisitions et des arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants et de la production de drogues de synthèse, ont eu lieu entre autres à Saint-Donat-de-Montcalm et Terrebonne, dans Lanaudière.

Les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 56 ans de Saint-Donat-de-Montcalm et d'un homme de 73 ans de Terrebonne.

Cette opération était dirigée par l'Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec le Service de police de Sherbrooke (SPS) et le Service de police de Terrebonne (SPT).

Elle a mobilisé environ 80 policiers, en plus de ressources spécialisées, telles que le groupe tactique d’intervention et des maîtres-chiens et l’équipe de démantèlement de laboratoire et s’est écoulée sur plus de deux jours. De ce nombre, des agents se sont déplacés également à Sainte-Sophie et Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, et Saint-Bernard dans Chaudière-Appalaches et Sherbrooke.

D'ailleurs, deux hommes, âgés de 30 et 53 ans de Sainte-Sophie, un homme de 45 ans de Saint-Bernard-de-Beauce et un homme de 27 ans de Sherbrooke ont également été arrêtés.

Perquisitions

Les onze perquisitions ont eu lieu principalement dans des résidences, dont une située à Sainte-Sophie, ainsi qu’un site d’encapsulage de méthamphétamines, qui fut démantelé dans la même municipalité. À Saint-Donat-de-Montcalm, une résidence était visée; à Saint-Bernard- de-Beauce, il s’agissait d’un bâtiment d’entreposage; à Sainte-Anne-des-Plaines, cinq entrepôts ciblés et une résidence à Sherbrooke.

De plus, deux véhicules utilisés par les membres de ce réseau, qui serait relié BHML, ont été saisis comme biens infractionnels, dont un à Sainte-Sophie et l’autre à Saint-Donat-de-Montcalm.

Voici le total des items saisis : près de 32 000$ canadiens, 19 000$ en faux billets de 100$, un peu plus de 94 000 comprimés de métamphétamines, un peu plus de 25 kg de haschich, cinq litres d’huile de haschich, une livre de cannabis, environ 10 grammes de psilocybine, environ 270 kg de métamphétamine/MDMA en poudre, près de 65 kg de THC en poudre, un peu plus de 3100 poinçons variés, environ 4500 kg de produits divers pour la production (cellulose, caféine),15 armes variées (armes de poing, longues, arbalète et arc), des Eéquipements de production de drogues de synthèse, dont 14 presses à comprimés, sept mélangeurs industriels, quatre fours à extraction de butane et un broyeur à haschisch, neuf cellulaires, deux montres de luxe et deux véhicules saisis comme biens infractionnels.

Ces perquisition découlent d’une enquête amorcée en juillet 2025. Elles visent principalement les résidences, les bâtiments d’entreposage et les véhicules utilisés par les membres de ce réseau, qui serait relié BHML.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec ainsi que du Service de police de Lévis.

Toute information en lien avec le trafic, la distribution, la vente ou la possession de stupéfiants peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.