Intensification des opérations concernant l'alcool au volant au Québec

Jusqu'au 4 janvier 2026, les différentes équipes policières au Québec procéderont à diverses opérations ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue. Une présence des agents sur les routes sera accrue pour toute cette période.

Ces interventions se traduiront entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés lors de contrôles routiers. Il y aura également une journée nationale d’opérations de sécurité routière afin de contrer la capacité de conduire affaiblie et, par le fait même, procéder à la vérification des pneus d’hiver, le 5 décembre, partout au Québec.

Une campagne de sensibilisation est lancée sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de conduire avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue.

Pour sa part, la SAAQ poursuit sa campagne de sensibilisation du temps des Fêtes qui a débutée le 10 novembre dernier et qui a cours jusqu’au 21 décembre 2025. La campagne vise à sensibiliser les conducteurs à l’importance de ne pas conduire après avoir consommé, puisque les risques et les conséquences associés à ce comportement sont énormes, non seulement pour soi, mais aussi pour l’entourage.

Rappelons que la conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue demeure l’une des principales causes de décès sur les routes du Québec. Entre 2019 et 2023, en moyenne, l’alcool était en cause dans 28% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves.

De plus, la pratique consistant à estimer son propre taux d’alcool avant de prendre le volant présente des risques importants et est conséquemment à proscrire. L’effet d’une seule consommation ne doit en aucun cas être sous-estimé. Lorsqu’on consomme, alcool ou drogue, on ne conduit pas.