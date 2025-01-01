Nous joindre
Trafic de stupéfiants

Une femme arrêtée à Joliette durant une opération policière en cours

4 décembre 2025
4 décembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis 7 h ce matin, les policiers de la SQ MRC de Joliette, en collaboration avec Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), mènent une opération relative au trafic de stupéfiants à Joliette.

C'est suite à une enquête qui visait des activités de vente de cannabis et de différentes drogues, que des perquisitions ont lieu dans un logement de la rue Saint-Thomas et dans un véhicule. 

Les agents ont trouvé jusqu'à présent des comprimés de méthamphétamine, du GHB, de la cocaïne, du cannabis, un poivre de cayenne, un pistolet à plombs des produits de la criminalité et de l'argent canadien.

Une femme de 37 ans de Joliette a été arrêtée sur place. Elle sera rencontrée par les enquêteurs et devrait comparaître au palais de justice de Joliette aujourd’hui.

Une dizaine de policiers et un maître-chien de la SQ participent à cette opération. Le bilan complet suivra plus tard. 

