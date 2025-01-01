Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Trafic de stupéfiants et production de drogues

Des arrestations et perquisitions en cours dans Lanaudière

durée 10h29
3 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis ce matin, des perquisitions et des arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants et de la production de drogues de synthèse, ont lieu entre autres Saint-Donat-de-Montcalm et Terrebonne, dans Lanaudière.   

Cette opération est dirigée par l'Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec le Service de police de Sherbrooke (SPS) et le Service de police de Terrebonne (SPT). Une soixantaine de policiers, dont des membres du groupe tactique d'intervention et des maîtres-chiens se sont déplacés également à Sainte-Sophie et Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, et Saint-Bernard dans Chaudière-Appalaches et Sherbrooke.  

Ces perquisition découlent d’une enquête amorcée en juillet 2025. Elles visent principalement les résidences, les bâtiments d’entreposage et les véhicules utilisés par les membres de ce réseau, qui serait relié BHML.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec ainsi que du Service de police de Lévis.

Toute information en lien avec le trafic, la distribution, la vente ou la possession de stupéfiants peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un conducteur dans la soixantaine meurt dans une collision dans Lanaudière

Publié le 1 décembre 2025

Un conducteur dans la soixantaine meurt dans une collision dans Lanaudière

Un conducteur dans la soixantaine est mort dans une collision dimanche à Sainte-Julienne, dans la région de Lanaudière. La thèse du malaise est envisagée par les policiers. Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Montcalm ont été appelés à se rendre sur la route 337 vers 14 h, en lien avec une collision impliquant deux ...

LIRE LA SUITE
Les policiers sensibilisent sur la violence entre partenaires intimes

Publié le 28 novembre 2025

Les policiers sensibilisent sur la violence entre partenaires intimes

Mercredi dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, de L'Assomption/St-Sulpice et de Repentigny, ont fait de la sensibilisation sur la violence entre partenaires intimes, auprès de la population de la région.  C'est dans le cadre de l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (ONCP VPI ...

LIRE LA SUITE
Un corps retrouvé en juin 2024 dans le parc national du Mont-Tremblant

Publié le 26 novembre 2025

Un corps retrouvé en juin 2024 dans le parc national du Mont-Tremblant

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier le corps d’une personne retrouvé dans le parc national du Mont-Tremblant, secteur Pimbina-Saint-Donat, en juin 2024. Le 2 juin 2024, un corps a été retrouvé par des randonneurs dans un secteur peu achalandé du parc national. Jusqu’à présent, ce corps demeure non ...

LIRE LA SUITE