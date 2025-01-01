Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À Sainte-Julienne

Un conducteur dans la soixantaine meurt dans une collision dans Lanaudière

durée 10h00
1 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un conducteur dans la soixantaine est mort dans une collision dimanche à Sainte-Julienne, dans la région de Lanaudière. La thèse du malaise est envisagée par les policiers.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Montcalm ont été appelés à se rendre sur la route 337 vers 14 h, en lien avec une collision impliquant deux véhicules.

«Le conducteur du véhicule qui circulait en direction sud aurait perdu le contrôle et se serait retrouvé dans l’autre voie. À ce moment-là, il y a eu un impact avec une camionnette qui circulait en sens inverse», a expliqué Camille Savoie, porte-parole de la SQ.

Des manoeuvres de réanimation ont été entreprises auprès du conducteur du véhicule. Il a été transporté dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Le conducteur de la camionnette a subi des blessures légères et n'a pas été transporté à l'hôpital.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances de cet événement. À priori, la thèse du malaise est envisagée, a précisé Mme Savoie.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les policiers sensibilisent sur la violence entre partenaires intimes

Publié le 28 novembre 2025

Les policiers sensibilisent sur la violence entre partenaires intimes

Mercredi dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, de L'Assomption/St-Sulpice et de Repentigny, ont fait de la sensibilisation sur la violence entre partenaires intimes, auprès de la population de la région.  C'est dans le cadre de l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (ONCP VPI ...

LIRE LA SUITE
Un corps retrouvé en juin 2024 dans le parc national du Mont-Tremblant

Publié le 26 novembre 2025

Un corps retrouvé en juin 2024 dans le parc national du Mont-Tremblant

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier le corps d’une personne retrouvé dans le parc national du Mont-Tremblant, secteur Pimbina-Saint-Donat, en juin 2024. Le 2 juin 2024, un corps a été retrouvé par des randonneurs dans un secteur peu achalandé du parc national. Jusqu’à présent, ce corps demeure non ...

LIRE LA SUITE
Un homme de Ste-Émélie-de-l'Énergie trouvé blessé à St-Jean-de-Matha

Publié le 26 novembre 2025

Un homme de Ste-Émélie-de-l'Énergie trouvé blessé à St-Jean-de-Matha

Hier matin, le 25 novembre, un homme de 39 ans de Sainte-Émélie-de-l'Énergie a été trouvé au sol blessé sur le chemin Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha.  Selon  les premières informations de la Sûreté du Québec, c'est vers 4 h du matin, qu'il serait parti de sa résidence avec sa camionnette sur la route 131. D'ailleurs, c'est sur ce même chemin à ...

LIRE LA SUITE