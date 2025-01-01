Un conducteur dans la soixantaine meurt dans une collision dans Lanaudière

Un conducteur dans la soixantaine est mort dans une collision dimanche à Sainte-Julienne, dans la région de Lanaudière. La thèse du malaise est envisagée par les policiers.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Montcalm ont été appelés à se rendre sur la route 337 vers 14 h, en lien avec une collision impliquant deux véhicules.

«Le conducteur du véhicule qui circulait en direction sud aurait perdu le contrôle et se serait retrouvé dans l’autre voie. À ce moment-là, il y a eu un impact avec une camionnette qui circulait en sens inverse», a expliqué Camille Savoie, porte-parole de la SQ.

Des manoeuvres de réanimation ont été entreprises auprès du conducteur du véhicule. Il a été transporté dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Le conducteur de la camionnette a subi des blessures légères et n'a pas été transporté à l'hôpital.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances de cet événement. À priori, la thèse du malaise est envisagée, a précisé Mme Savoie.