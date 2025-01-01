Un corps retrouvé en juin 2024 dans le parc national du Mont-Tremblant

Demande d'aide à la population pour l'identifier
Par Salle des nouvelles
La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier le corps d’une personne retrouvé dans le parc national du Mont-Tremblant, secteur Pimbina-Saint-Donat, en juin 2024.
Le 2 juin 2024, un corps a été retrouvé par des randonneurs dans un secteur peu achalandé du parc national. Jusqu’à présent, ce corps demeure non identifié. Il n’a pas été possible d’établir précisément depuis quand le corps s’y trouvait. Cependant, les bottes que l’individu portaient ont été fabriquées en 2017.
Afin d’aider à l’identification de cette personne, voici quelques caractéristiques physiques et vestimentaires obtenues à la suite de l’analyse du corps par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML).
Description physique et vestimentaire
Il s’agit d’un homme adulte de petite taille et âgé entre 46 et 85 ans.
Il portait :
L’Équipe intégrée de coordination des disparitions et des enlèvements (EICDE) est composée de membres de la Sûreté du Québec ainsi que du Service de police de la Ville de Montréal. Elle a pour mandat d’augmenter le nombre de personnes portées disparues qui sont retrouvées, d’augmenter les concordances entre les dossiers de personne décédée non identifiée, de restes ou d’ossements et ceux de disparitions, de permettre à un plus grand nombre de famille d’obtenir des réponses et un suivi uniformisé. Le tout dans un objectif continu d’uniformiser les pratiques en matière de disparitions.
L’EICDE rappelle qu’en tout temps, le public peut transmettre toute information pertinente de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.