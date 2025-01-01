Les policiers sensibilisent sur la violence entre partenaires intimes

Mercredi dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, de L'Assomption/St-Sulpice et de Repentigny, ont fait de la sensibilisation sur la violence entre partenaires intimes, auprès de la population de la région.

C'est dans le cadre de l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (ONCP VPI ), qui en est à sa quatrième année, que des agents se sont déplacés au Walmart de Joliette, à l'intersection routes 347/348 à Saint-Gabriel-de-Brandon, sur la rue Queen à Rawdon et aux Galeries Rive-Nord à Repentigny.

La Sûreté du Québec participe ainsi aux 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. À travers la province, en plus des services policiers, des organismes d'aide et des partenaires gouvernementaux se joignent au mouvement pour sensibiliser et faire connaître les ressources disponibles.

Les organismes SOS Violence conjugale, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape, l’École nationale de police du Québec, du service Rebâtir ainsi que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), sont des exemples d'acteurs de ces jours de sensibilisation. Plusieurs organismes locaux s’ajoutent selon les localités où les activités de sensibilisation ont eu lieu.

L’an dernier, ces quelques 200 opérations ont connu un très grand succès. Les personnes rencontrées se sont montrées très intéressées et reconnaissantes de pouvoir échanger avec des policiers et des intervenants au sujet de la VPI.

Pour une première fois, depuis le 24 novembre, la façade du Grand Quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal, est ornée d'une projection grand format du logo de SOS Violence conjugale, accompagnée du ruban blanc, symbole de la lutte contre la violence faite aux femmes.