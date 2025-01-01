Arrestation d'un homme de Saint-Jacques pour intrusion de nuit

Le 22 novembre, un homme de 37 ans de Saint-Jacques, a été arrêté pour intrusion de nuit et possession de méthamphétamine.

Vers minuits les policiers de la SQ MRC de Matawinie ont été avisés de la présence d’un individu suspect dans le secteur du chemin du Lac Morgan. L’individu s’est sauvé dans le bois à pied. Il a été retrouvé caché dans le bois par les policiers et arrêté.

Le suspect a été rencontré et libéré sur promesse de comparaître assortie de conditions de libération. Il est requis de comparaître au palais de justice de Joliette en 2026.