Conduite avec les capacités affaiblies sur l'autoroute 40 à St-Cuthbert

durée 13h00
20 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le 14 novembre à 17 h 30, des citoyens ont avisé les policiers de la Sûreté du Québec MRC de D’Autray de la conduite erratique d’un automobiliste qui allait aussi l’air endormi.

Les policiers l’ont intercepté rendu dans le secteur de Saint-Cuthbert sur l’autoroute 40 est. Le conducteur, un homme de 33 ans de Charlemagne, a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par la drogue. Le suspect a été conduit au poste où un agent évaluateur en reconnaissance des drogues a fait passer une série de tests au suspect, jusqu’à un test d’urine.

Le suspect fera face à des accusations criminelles au palais de justice de Joliette en 2026. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. 

