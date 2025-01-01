Des voleurs de véhicules arrêtés à Rawdon et Louiseville

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation de trois suspects à Rawdon et à Louiseville relativement à deux dossiers distincts de vol de véhicules.

Le premier dossier concerne le vol d’une camionnette qui a été subtilisée dans le stationnement d’un hôtel du boulevard Laurier, à Québec. Il s’agissait d’un Dodge RAM 2500 appartenant à des touristes provenant de l’extérieur de la province.

Le 13 décembre, vers l’heure du midi, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie ont reçu un appel les avisant de la présence d’une camionnette volée sur la rue Montcalm, à Rawdon, dans l’entrée d’une cour privée.

Les policiers ont aussitôt procédé à la saisie du véhicule et à l’arrestation d’une femme de 33 ans, résidente de Rawdon, pour recel. Celle-ci a été rencontrée par les policiers, puis libérée sur promesse de comparaître, assortie de conditions. Elle devra faire face à des accusations criminelles en 2026, au palais de justice de Joliette.

Deux arrestations à Louiseville

Le deuxième dossier est lié au vol d’un motocross survenu à Mandeville au cours des derniers jours. Le 14 décembre, peu avant 22 h, les patrouilleurs du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Maskinongé ont intercepté une minifourgonnette blanche sur le rang Beauséjour, à Louiseville. Lors des vérifications, les agents ont découvert l’engin à l’intérieur du véhicule.

Cette découverte a mené à l’arrestation de deux hommes, l’un âgé de 20 ans, de Saint-Paulin, et l’autre de 22 ans, de Maskinongé, pour recel. Ils ont été rencontrés par les policiers, puis remis en liberté sur promesse de comparaître le 9 mars 2026 au palais de justice de Trois-Rivières, où ils devront répondre aux accusations portées contre eux.

Conseils de prévention contre le vol de véhicules de loisir

Suite à ce dernier dossier, la Sûreté du Québec veut rappeler qu'avec l'arrivée de l'hiver, plusieurs personnes vont pratique des sports motorisés, motoneiges et quads, et qu'ils sont souvent la cible de vols.

Il est important de se rappeler que les vols peuvent survenir rapidement et qu'il est possible de diminuer les risques en suivant ces conseils :

- Ne laissez jamais votre clé dans le contact sur le véhicule si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais le double de la clé à quelque endroit sur le véhicule;

- Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance;

- De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible, bien éclairé et surveillé;

- Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des dispositifs antivol à l’épreuve des coupe-boulons;

- Utilisez un système de repérage par GPS pour retracer votre véhicule en cas de vol;

- Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que vous jugez utiles. L’identification ultérieure sera plus facile et la revente plus difficile;

- Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur Internet;

- Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins;

- Et pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez, en premier lieu, le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

Vous pouvez contacter les policiers en composant le 911.



La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de véhicules à être vigilants et rappelle aux citoyens que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.