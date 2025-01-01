Nous joindre
Deux hommes arrêtés

Opération à St-Ambroise-de-Kildare : plusieurs types de stupéfiants saisis

durée 10h00
20 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier matin, une opération policière en lien avec le trafic de stupéfiants s'est déroulée dans une résidence du rang Double et dans deux véhicules, à Saint-Ambroise-de-Kildare, menant à des saisies et deux arrestations. 

C'est vers 5 h en matinée, qu'une dizaine de policiers de la Sûreté du Québec MRC de Joliette, du Groupe tactique d'intervention et d'un maître-chien,  ont procédé à la descente. 

Finalement, selon les informations, en plus de l'arrestation de deux hommes de 26 et 69 ans de Saint-Ambroise-de-Kildare, les agents ont saisi 15 comprimés de méthamphétamine, 15 grammes de cocaïne et des cigarettes de contrebande.

Les dossiers des deux hommes seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Ils pourraient être accusés à une date ultérieure, de possession de stupéfiants en vue de trafic et autres.

 

