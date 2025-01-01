Nous joindre
Accident avec de la machinerie lourde

Collision sur la route 347 : le conducteur de la camionnette est décédé

durée 13h04
19 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Malheureusement, la collision qui s'est produite ce matin, entre une camionnette et une machinerie lourde sur la route 347, à la hauteur de Saint-Côme, s'est avérée mortelle pour le conducteur. 

Selon les dernières informations de la Sûreté du Québec, l'homme qui se trouvait à l'intérieur du véhicule n'aurait pas été en mesure de sortir, alors que le feu avait embrasé la voiture.  Afin de confirmer son identité, une identification formelle sera nécessaire. Cette démarche se fera au LSJML prochainement.

Rappelons que vers 8 h 30, une pelle mécanique aurait glissé de la remorque d'un camion lourd, se retrouvant dans la voie inverse dans une courbe de la route 347, à la hauteur de l’avenue André-Leclerc. Un véhicule qui arrivait dans l'autre direction n'a pu éviter la collision avec l'engin lourd. 

La route 347 est toujours fermée à la circulation, car l’expertise de la scène est en cours par des reconstitutionnistes de la SQ. Ils utiliseront entre autres un drône. 

Les agents de Contrôle routier Québec sont présents sur la scène afin de les assister pour les volets du camion lourd, de la remorque, de la machinerie lourde et de l’arrimage de cet ensemble de véhicules. L'enquête se poursuit

 

 

 

