Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

durée 12h00
19 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le système canadien d'alertes au public, «En Alerte», sera mis à l'essai d'un bout à l'autre du pays, mercredi. Au Québec, le test aura lieu à 13 h 55.

L'alerte et sa tonalité distinctive seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires compatibles. Chaque province et territoire a une heure d'essai spécifique.

Le test simule une situation d'urgence, mais ne nécessite aucune intervention de la part du public. Il a comme objectifs de s'assurer du bon fonctionnement du système et de sensibiliser la population.

Le système «En Alerte» est utilisé lorsqu'une situation d'urgence doit être communiquée en priorité à la population. Il peut s'agir d'une alerte Amber, de la présence d'un tireur actif ou de l'arrivée imminente d'un système météorologique dangereux, notamment.

Les Canadiens ne peuvent pas se désinscrire, car le système est essentiel à la sécurité publique.

La réglementation stipule que le système doit être testé au moins une fois chaque année. Deux tests sont habituellement organisés, l'un au printemps et l'autre à l'automne.

Au Québec, le ministère de la Sécurité publique note que, depuis janvier, aucune alerte n'a été diffusée via le système «En Alerte».

Moment du test du système «En Alerte» prévu mercredi, toujours selon l'heure locale:

- Alberta: 13 h 55

- Colombie-Britannique: 13 h 55

- Île-du-Prince-Édouard: 12 h 55

- Manitoba: 13 h 55

- Nouveau-Brunswick: 10 h 55

- Nouvelle-Écosse: 13 h 55

- Nunavut: 14 h 00

- Ontario: 12 h 55

- Québec: 13 h 55

- Saskatchewan: 13 h 55

- Terre-Neuve-et-Labrador: 10 h 45

- Territoires du Nord-Ouest: 13 h 55

- Yukon: 13 h 55

 

