À la hauteur de Saint-Côme

La route 347 fermée à la suite d'une collision impliquant un camion lourd

durée 11h29
19 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce matin, vers 8 h 30, une collision est survenue sur le chemin de Sainte-Émélie, à Saint-Côme, entre une pelle mécanique et une camionnette de style pickup, obligeant la fermeture de la route 347. 

Lorsque les agents de la Sûreté du Québec MRC de Matawinie sont arrivés sur les lieux, ils ont pu constater que la machinerie lourde se trouvait sur la chaussée en sens inverse, tandis que la camionnette qui est entrée en collision, était en feu. Le conducteur a été incapable de sortir de son véhicule.  Tandis que le camionneur dans la trentaine impliqué, n'a pas été blessé.

Selon les dernières informations, la machinerie aurait glissé de sa remorque dans une courbe de la route 347, à la hauteur de l’avenue André-Leclerc. Il y aura expertise de la scène de collision et enquête policière au sujet des causes et circonstances de cet événement.

La route 347 est présentement fermée. Pour suivre l’évolution de la situation, consultez Quebec511.info

