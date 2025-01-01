Une poursuite d'un camion volé sur la route 158 à Sainte-Sophie

Le 18 novembre vers midi, les policiers de la SQ du poste autoroutier Mascouche ont localisé un véhicule volé dans le secteur de la route 158, à la suite d’une demande de surveillance du Service de police de Laval, pour un véhicule volé sur leur territoire.

Le conducteur a refusé de s’immobiliser et une poursuite s’est enclenchée sur la route 158 à Sainte-Sophie. Le véhicule fuyard a délibérément percuté un véhicule patrouille pour continuer sa route. Le camion volé a été localisé par la suite dans le secteur du chemin Achigan Sud par un autre véhicule de la SQ.

La poursuite s’est déroulée sur la route 158 puis la route 335 en direction sud où le véhicule a circulé sur un tapis à clous après avoir percuté un autre véhicule de la Sûreté du Québec. Le conducteur a abandonné le camion volé dans le secteur du chemin Curé-Barette et il a pris la fuite dans un champ. Il a été rattrapé et arrêté par les policiers dans le secteur de la rue Poirier et Pervenche à Terrebonne après une poursuite à pied. L’homme de 51 ans a été pris en charge par les policiers du Service de police de Laval. Au niveau de la SQ, les accusations possibles contre le suspect devraient être conduite dangereuse, agression armée et fuite. Personne n’a été blessé dans la poursuite. Poursuite sur environ 15km.