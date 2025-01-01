Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le 18 novembre dernier

Une poursuite d'un camion volé sur la route 158 à Sainte-Sophie

durée 11h00
19 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 18 novembre vers midi, les policiers de la SQ du poste autoroutier Mascouche ont localisé un véhicule volé dans le secteur de la route 158, à la suite d’une demande de surveillance du Service de police de Laval, pour un véhicule volé sur leur territoire.

Le conducteur a refusé de s’immobiliser et une poursuite s’est enclenchée sur la route 158 à Sainte-Sophie. Le véhicule fuyard a délibérément percuté un véhicule patrouille pour continuer sa route. Le camion volé a été localisé par la suite dans le secteur du chemin Achigan Sud par un autre véhicule de la SQ.

La poursuite s’est déroulée sur la route 158 puis la route 335 en direction sud où le véhicule a circulé sur un tapis à clous après avoir percuté un autre véhicule de la Sûreté du Québec. Le conducteur a abandonné le camion volé dans le secteur du chemin Curé-Barette et il a pris la fuite dans un champ. Il a été rattrapé et arrêté par les policiers dans le secteur de la rue Poirier et Pervenche à Terrebonne après une poursuite à pied. L’homme de 51 ans a été pris en charge par les policiers du Service de police de Laval. Au niveau de la SQ, les accusations possibles contre le suspect devraient être conduite dangereuse, agression armée et fuite. Personne n’a été blessé dans la poursuite. Poursuite sur environ 15km.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Le système canadien d'alertes au public, «En Alerte», sera mis à l'essai d'un bout à l'autre du pays, mercredi. Au Québec, le test aura lieu à 13 h 55. L'alerte et sa tonalité distinctive seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires compatibles. Chaque province et territoire a une heure d'essai spécifique. Le test simule ...

LIRE LA SUITE
La route 347 fermée à la suite d'une collision impliquant un camion lourd

La route 347 fermée à la suite d'une collision impliquant un camion lourd

Ce matin, vers 8 h 30, une collision est survenue sur le chemin de Sainte-Émélie, à Saint-Côme, entre une pelle mécanique et une camionnette de style pickup, obligeant la fermeture de la route 347.  Lorsque les agents de la Sûreté du Québec MRC de Matawinie sont arrivés sur les lieux, ils ont pu constater que la machinerie lourde se trouvait sur ...

LIRE LA SUITE
Deux arrestation à St-Ambroise-de-Kildare pour trafic de stupéfiants

Deux arrestation à St-Ambroise-de-Kildare pour trafic de stupéfiants

Une opération policière menée par les policiers de la Sûreté du Québec MRC de Joliette, en collaboration avec la  Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), est en cours, depuis 5 h ce matin, à Saint-Ambroise-de-Kildare en lien avec le trafic de stupéfiants. Jusqu'à présent, selon les ...

LIRE LA SUITE