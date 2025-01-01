Deux arrestation à St-Ambroise-de-Kildare pour trafic de stupéfiants

Une opération policière menée par les policiers de la Sûreté du Québec MRC de Joliette, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), est en cours, depuis 5 h ce matin, à Saint-Ambroise-de-Kildare en lien avec le trafic de stupéfiants.

Jusqu'à présent, selon les informations transmises par la SQ, deux hommes de 26 et 69 ans de Saint-Ambroise ont été arrêtés.

Les perquisitions se déroulent dans une résidence du rang Double et dans deux véhicules. Pour le moment, les policiers ont trouvé des comprimés de méthamphétamine.

Une dizaine de policiers, en plus du Groupe tactique d’intervention et d’un maître-chien de la SQ, participent à cette opération. On indique que le bilan complet suivra plus tard.