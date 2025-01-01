Une opération en lien avec la contrebande de tabac à St-Gabriel-de-Brandon

Le 13 novembre, une opération policière en lien avec la contrebande de tabac s'est déroulée à Saint-Gabriel-de-Brandon permettant entre autres la saisie de plus de 93 000 cigarettes et l'arrestation d'une femme.

Les agents du Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ, en collaboration avec les policiers de la SQ MRC de D’Autray, ont procédé à des perquisitions dans un logement de la rue Rosaire à Saint-Gabriel-de-Brandon, ainsi que dans un véhicule sur la rue Dollard à Joliette.

Les policiers ont saisi plus de 93 000 cigarettes de contrebande, un montant d’argent ainsi qu’un véhicule (Hyundai Tucson 2021) d’une valeur estimée à 15 000 $ ayant servi au transport de cigarettes.

Une femme de 57 ans a été interpellée sur place pour possession de tabac de contrebande en vue de la vente. Elle a été rencontrée par les enquêteurs. Elle pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Tabac (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mis en place en 2001 destinée à contrer le commerce illégal de tabac. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de rétablir l'ordre dans le secteur du commerce du tabac, d’augmenter la probité, de diminuer la concurrence déloyale causée par le commerce illégal du tabac envers les entreprises légitimes, d’assainir l'industrie et de lutter contre un crime sans plaignant.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.