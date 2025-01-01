Nous joindre
Grand excès de vitesse

Un homme circulant à 171 km/h dans une zone 70 à St-Ambroise-de-Kildare 

durée 10h00
7 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 5 novembre à 10 h 55, un conducteur de 18 ans de Saint-Béatrix a été intercepté sur le 4e Rang Ouest à St-Ambroise-de-Kildare, alors qu'il circulait à 171 km/h dans une zone où la vitesse maximale est fixée à 70 km/h.  

C'est un patrouilleur du poste de la Sûreté du Québec MRC de Joliette qui était en opération cinémomètre dans le secteur qui a capté l'homme fautif. Ce dernier, conduisait une vieille automobile (2001) avec trois passagers à bord.

Mentionnons qu'il y avait aussi d’autres véhicules circulant dans le sens opposé sur le rang et qu'un accident grave aurait pu avoir lieu par ce comportement dangereux. 

Pour ce grand excès de vitesse, le conducteur de Saint-Béatrix a reçu un constat d'infraction de 1 911$ et 24 points d'inaptitude. De plus, il possédait un permis probatoire qui a été suspendu sur-le-champ pour une durée de sept jours avant la suite des procédures. 

 

