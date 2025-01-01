Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Cumulation d'amendes de 3 561$

Un grand excès de vitesse devant une garderie de Saint-Barthélémy

durée 11h00
6 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 5 novembre à 9h50, un conducteur de 40 ans a été capté par un policier de la Sûreté du Québec, alors qu'il roulait à 111 km/h dans une zone où la vitesse maximale est fixée à 50 km/h. De plus, l'homme se trouvait devant un CPE à Saint-Barthélémy au moment de son passage. 

Lors de l'interception, le conducteur fautif a refusé initialement de s'identifier. Lors de son identification, le policier a constaté que l'automobiliste avait un permis de conduire sanctionné à la suite d'une infraction antérieure commise en vertu du Code Criminel du Canada et qu'il devait conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique. Après vérification, le policier a pu confirmer l'absence d'un tel dispositif dans le véhicule. 

Il a reçu un premier constat d'infraction totalisant 1311$ et 14 points d'inaptitudes pour son grand excès de vitesse, en plus de deux constats d'infraction pour permis sanctionné et absence d'antidémarreur éthylométrique, totalisant 2 250 $. Le véhicule impliqué a également été saisi pour une période de 90 jours. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Accident mortel entre un véhicule et un autobus de transport en commun à Terrebonne

Accident mortel entre un véhicule et un autobus de transport en commun à Terrebonne

Une femme est morte mercredi soir après que son véhicule est entré en collision avec un autobus de transport en commun à Terrebonne, dans Lanaudière. Le Service de police de Terrebonne a indiqué par voie de communiqué que l'accident aurait eu lieu vers 19h00, sur la montée Gagnon à l’intersection du rang St-François. La police de Terrebonne a ...

LIRE LA SUITE
Un incendie suspect, des accidents et une poursuite policière

Publié le 4 novembre 2025

Un incendie suspect, des accidents et une poursuite policière

Les deux derniers jours ont été fort chargé pour les agents de la Sûreté du Québec de la région de Lanaudière. En effet, quatre évènements se sont déroulés : un incendie suspect de véhicule, une sortie de route d'un véhicule volé, une collision avec un blessé et une poursuite policière.  Le 2 novembre à Sainte-Julienne, les policiers de la SQ MRC ...

LIRE LA SUITE
Un homme de Trois-Rivières périt dans un accident de travail à Bécancour

Publié le 31 octobre 2025

Un homme de Trois-Rivières périt dans un accident de travail à Bécancour

Un homme de 56 ans est mort jeudi à la suite d'un accident de travail survenu à Bécancour, au Centre-du-Québec, a rapporté la Sûreté du Québec (SQ). Les policiers de la SQ de la MRC de Bécancour ont été avisés vers 12 h 30 jeudi qu'un homme blessé avait été découvert dans un garage industriel et entrepôt situé sur le boulevard ...

LIRE LA SUITE