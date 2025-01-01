Un grand excès de vitesse devant une garderie de Saint-Barthélémy

Le 5 novembre à 9h50, un conducteur de 40 ans a été capté par un policier de la Sûreté du Québec, alors qu'il roulait à 111 km/h dans une zone où la vitesse maximale est fixée à 50 km/h. De plus, l'homme se trouvait devant un CPE à Saint-Barthélémy au moment de son passage.

Lors de l'interception, le conducteur fautif a refusé initialement de s'identifier. Lors de son identification, le policier a constaté que l'automobiliste avait un permis de conduire sanctionné à la suite d'une infraction antérieure commise en vertu du Code Criminel du Canada et qu'il devait conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique. Après vérification, le policier a pu confirmer l'absence d'un tel dispositif dans le véhicule.

Il a reçu un premier constat d'infraction totalisant 1311$ et 14 points d'inaptitudes pour son grand excès de vitesse, en plus de deux constats d'infraction pour permis sanctionné et absence d'antidémarreur éthylométrique, totalisant 2 250 $. Le véhicule impliqué a également été saisi pour une période de 90 jours.