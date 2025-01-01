Accident mortel entre un véhicule et un autobus de transport en commun à Terrebonne

Une femme est morte mercredi soir après que son véhicule est entré en collision avec un autobus de transport en commun à Terrebonne, dans Lanaudière.

Le Service de police de Terrebonne a indiqué par voie de communiqué que l'accident aurait eu lieu vers 19h00, sur la montée Gagnon à l’intersection du rang St-François.

La police de Terrebonne a indiqué que le décès de la conductrice du véhicule a été constaté sur place. Des passagers étaient à bord de l'autobus, mais aucun d'entre eux n'a été blessé.

Les enquêteurs du service de police, assistés d’un technicien en identité judiciaire, sont sur place pour établir les causes de l’accident.