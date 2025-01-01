Un incendie suspect, des accidents et une poursuite policière

Les deux derniers jours ont été fort chargé pour les agents de la Sûreté du Québec de la région de Lanaudière. En effet, quatre évènements se sont déroulés : un incendie suspect de véhicule, une sortie de route d'un véhicule volé, une collision avec un blessé et une poursuite policière.

Le 2 novembre à Sainte-Julienne, les policiers de la SQ MRC de Montcalm ont dû poursuivre pendant quelques minutes un conducteur qui a refusé de s'immobiliser sur la route 125. Le tout s'est terminé lorsque le suspect a fait une sortie de route provoquant une collision qui n'a fait heureusement aucun blessé. Mentionnons que le fugitif de 41 ans de Saint-Jérôme conduisait une voiture volée.

Il a été arrêté pour recel, fuite, conduite dangereuse, conduite durant une interdiction criminelle, bris de probation et possession de méthamphétamines. Il est demeuré détenu pour comparaître au palais de justice de Joliette.

Sainte-Élisabeth: une collision avec un blessé

Le 4 novembre à 5 h 15, une collision est survenue entre un véhicule de promenade et un camion lourd sur le rang de la Rivière Sud à Sainte-Élisabeth. Selon les informations de la SQ, un des véhicules aurait dévié légèrement de sa voie causant l'impact .

Un homme dans la vingtaine a été conduit au centre hospitalier pour des blessures. On ne craint pas pour sa vie.

Saint-Roch-de-l'Achigan: sortie de route avec un véhicule volé

Le même jour vers 5 h 30, les policiers de la SQ MRC de Montcalm ont été avisés d'une sortie de route sur le rang du Ruisseau-des-Anges Sud à Saint-Roch-de-l'Achigan. Le véhicule utilitaire sport impliqué a terminé sa course contre un arbre.

À l'arrivée des secours, personne ne se trouvait dans le véhicule. Ce dernier s'avérait être un Toyota highlander 2025 volé en Ontario. Une enquête est en cours dans ce dossier et au sujet de suspects potentiels.

Saint-Alexis: incendie suspect de véhicule

Le 4 novembre à 6 h, un véhicule complètement brulé a été trouvé sur la route de la Beurrerie à Saint-Alexis.

À l'arrivée des agents, ils ont découvert qu'il n'y avait aucun occupant à bord et qu'il n'aurait pas signalé cet incendie. Ce sont des passants qui ont fait les appels après avoir découvert le véhicule brûlant sur la chaussée.

Une enquête de la SQ MRC de Montcalm est en cours au sujet de cet incendie considéré comme suspect.