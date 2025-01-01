Plus de 950 constats d'infractions sur la route remis en une semaine

Du 10 au 16 octobre, les différents corps policiers de la province, de même que les contrôleurs routiers de la SAAQ, ont porté une attention particulière aux distractions et aux comportements au volant. Un total de 968 constats d’infraction ont été émis dans les régions de Lanaudière et de la Mauricie seulement.

Selon le bilan complet de la Sûreté du Québec, ce sont près de 19 000 constats qui ont été remis à travers la province dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) Distraction et comportements imprudents. Les véhicules lourds ont d’ailleurs fait l’objet d’une surveillance accrue lors de contrôles de sécurité menés le vendredi 10 octobre.

Bilan pour Lanaudière–Mauricie

En ce qui concerne les secteurs de Lanaudière et de la Mauricie, la Sûreté du Québec indique que, parmi les 968 infractions recensées : 498 concernent des excès de vitesse, 23 pour le non-port de la ceinture de sécurité, 15 pour l’utilisation du cellulaire au volant, et 428 pour d’autres comportements jugés dangereux sur la route.

En ce qui a trait à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, 31 tests à l’aide d’appareils de détection ont été effectués, et une personne a dû subir les épreuves de coordination des mouvements, soupçonnée d’être sous l’effet de drogues. Ces interventions ont mené à 16 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies.

Heureusement, aucune collision mortelle n’a été répertoriée durant cette période.

Quels sont les comportements problématiques?

Selon la Sûreté du Québec, les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d’être irritants, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres.

Déployée sous le thème « Bien se conduire sur la route, c’est juste la base », cette opération visait à rappeler l’importance de respecter les lois en vigueur et d’adopter des comportements prudents en tout temps.

Les comportements particulièrement surveillés dans le cadre de l’ONC comprenaient : le non-respect de la signalisation, incluant les panneaux d’arrêt, les feux rouges, la signalisation des autobus scolaires et l’obligation de céder le passage; les actions imprudentes, comme les dépassements successifs ou le fait de suivre un véhicule de trop près et les distractions au volant, notamment l’utilisation du cellulaire.

D’autres comportements problématiques, tels que le non-port de la ceinture de sécurité, ont également entraîné la remise de constats d’infraction.

Des opérations menées à l’échelle du Québec

De nombreuses opérations ciblant les comportements imprudents ont été menées à travers la province, accompagnées d’une campagne de sensibilisation sur les différentes plateformes de médias sociaux des organisations policières.

Durant cette période, près de 19 000 constats d’infraction ont été émis par l’ensemble des services de police participants et par Contrôle routier Québec pour diverses infractions au Code de la sécurité routière, dont 1 500 pour l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et 550 pour le non-port de la ceinture de sécurité.