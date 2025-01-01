Nous joindre
Contrebande de cannabis

Opération policière à Rawdon et Ste-Julienne : trois personnes arrêtées

durée 10h34
22 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

L'opération policière concernant la contrebande de cannabis qui s'est déroulée hier matin à Rawdon et Sainte-Julienne a mené à l'arrestation de trois personnes et à la saisies entre autres de plus de 700 grammes de cannabis et de divers éléments compromettants. 

Rappelons, que des agents de la SQ MRC de Matawinie, en collaboration avec Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), ont procédé à des perquisitions dans une résidence du boulevard Pontbriand à Rawdon, dans une résidence de la rue Victoria à Sainte-Julienne et dans une automobile.  

En plus d'avoir découvert un lieu de transformation du cannabis et d'autres stupéfiants, ils y ont trouvé et saisi également  : plus de 700 grammes de cannabis, près de 300 grammes de résine de cannabis, près de 200 graines de cannabis, plus de 150 comprimés de méthamphétamine, des comprimés de médicaments disponibles sous ordonnance, des cigarettes de contrebande, du matériel de transformation et de trafic et 1 000 $ en argent canadien.

C'est ainsi qu'un homme de 63 ans et une femme de 58 ans, tous deux de Rawdon, ainsi qu’un homme de 36 ans de Ste-Julienne ont été arrêtés dans le cadre de cette opération. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs. Ils pourraient faire face à des accusations, à une date ultérieure au palais de justice de Joliette, telles que possession, distribution, transformation de cannabis illicite et possession de stupéfiants en vue de trafic.

Cette opération fait suite à une enquête de quelques semaines menée par le poste basé à Rawdon. Une quinzaine de policiers et un maître-chien de la SQ ont participé à cette opération.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis ou le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659- 4264.

