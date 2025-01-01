Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Contrebande de cannabis

Opération policière en cours à Rawdon et Sainte-Julienne

durée 10h00
21 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Depuis 8 h ce matin, des équipes d'agents de la Sûreté du Québec de la section MRC de Matawinie et de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord) , mènent des opérations et des perquisitions en lien à la contrebande de cannabis à Rawdon et à Sainte-Julienne. 

Selon les informations de la SQ, bien qu'au départ l’enquête visait des activités de vente de cannabis, un lieu de transformation du cannabis et d'autres stupéfiants ont aussi été découverts jusqu'à présent. 

Lors des perquisitions dans deux résidences et un véhicule, un homme de 63 ans de Rawdon et un homme de 36 ans de Sainte-Julienne ont été arrêtés.

Les policiers sont toujours sur les lieux et les dernières informations indiquent qu'ils ont saisi du cannabis, du haschich, des comprimés de méthamphétamine, des comprimés de médicaments disponibles sous ordonnance, des cigarettes de contrebande et de l'argent canadien.

Une quinzaine de policiers et un maître-chien de la SQ participent à cette opération. 

Plus de détails viendront plus tard. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un roquefort de la Maison Gabriel Coulet rappelé en raison de la Listeria

Publié le 17 octobre 2025

Un roquefort de la Maison Gabriel Coulet rappelé en raison de la Listeria

L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a procédé au rappel d'un fromage roquefort de la Maison Gabriel Coulet parce qu'il pourrait être contaminé de la bactérie Listeria monocytogenes. Le produit visé est le Roquefort - La Cave de marque Maison Gabriel Coulet en format de 100 grammes et dont la date d'expiration est le 3 novembre ...

LIRE LA SUITE
Grippe aviaire à St-Félix-de-Valois : décontamination jusqu'au 20 octobre

Publié le 16 octobre 2025

Grippe aviaire à St-Félix-de-Valois : décontamination jusqu'au 20 octobre

Jusqu'au lundi 20 octobre, l’Agence canadienne d’inspection des aliments est à Saint-Félix-de-Valois en raison d'un cas de grippe aviaire (d’influenza aviaire de sous-type H5) rapporté à le 12 octobre dernier.  Une opération de décontamination est en cours dans l'élevage concerné. On tient à rappeler qu’il n’y a pas de risque à consommer de la ...

LIRE LA SUITE
Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

Publié le 15 octobre 2025

Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

La société d'électricité québécoise Hydro-Québec affirme avoir pris connaissance en mars 2022 de publications universitaires rédigées à son insu par un ancien employé actuellement jugé pour espionnage présumé au profit de la Chine. Patrick Phan, gestionnaire chez Hydro-Québec, a témoigné aujourd'hui qu'un collègue lui avait montré l'une de ces ...

LIRE LA SUITE