Opération policière en cours à Rawdon et Sainte-Julienne

Depuis 8 h ce matin, des équipes d'agents de la Sûreté du Québec de la section MRC de Matawinie et de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord) , mènent des opérations et des perquisitions en lien à la contrebande de cannabis à Rawdon et à Sainte-Julienne.

Selon les informations de la SQ, bien qu'au départ l’enquête visait des activités de vente de cannabis, un lieu de transformation du cannabis et d'autres stupéfiants ont aussi été découverts jusqu'à présent.

Lors des perquisitions dans deux résidences et un véhicule, un homme de 63 ans de Rawdon et un homme de 36 ans de Sainte-Julienne ont été arrêtés.

Les policiers sont toujours sur les lieux et les dernières informations indiquent qu'ils ont saisi du cannabis, du haschich, des comprimés de méthamphétamine, des comprimés de médicaments disponibles sous ordonnance, des cigarettes de contrebande et de l'argent canadien.

Une quinzaine de policiers et un maître-chien de la SQ participent à cette opération.

Plus de détails viendront plus tard.