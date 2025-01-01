Grippe aviaire à St-Félix-de-Valois : décontamination jusqu'au 20 octobre

Jusqu'au lundi 20 octobre, l’Agence canadienne d’inspection des aliments est à Saint-Félix-de-Valois en raison d'un cas de grippe aviaire (d’influenza aviaire de sous-type H5) rapporté à le 12 octobre dernier. Une opération de décontamination est en cours dans l'élevage concerné.

On tient à rappeler qu’il n’y a pas de risque à consommer de la viande de volaille tant qu’elle est bien cuite.

Des entraves à la circulation

Des entraves mineures pour la circulation sont prévues sur le chemin de Saint-Jean (131) à l'intersection Sainte-Marie. En effet, le déploiement des équipes de l'Agence et ses opérations causeront des perturbations. Il est d'ailleurs demandé à la population d'éviter le secteur cette semaine, d'adapter leur trajet ou de prévoir quelques minutes de plus plus pour leurs déplacements.

La municipalité remercie les gens de respecter la signalisation, les mesures de sécurité en bordure du site, ainsi que de maintenir un haut niveau de vigilance concernant les mesures de biosécurité pour les éleveurs d’oiseaux.

Avis aux propriétaires

En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, vous devez savoir que le risque pour vos oiseaux de contracter le virus de l’influenza aviaire est actuellement élevé.

Les éleveurs, commerciaux comme artisanaux, doivent appliquer les mesures de prévention et de biosécurité de façon rigoureuse. À cet effet, les visites de prévention ont été interrompues sur les fermes avicoles de la Municipalité et les visites d’inspection du service d’urbanisme sont également interrompues ou sur rendez- vous selon le cas, conformément aux directives de l’agence canadienne d’inspection des aliments puisqu’un permis est requis préalablement à une visite du service d’urbanisme sur une ferme localisé dans le 10 km de la zone de contrôle primaire (ZCP).

Le MAPAQ recommande également aux propriétaires d’oiseaux d’élevage : d’éviter tout contact direct ou indirect entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages en confinant les oiseaux dans un bâtiment fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec toit (ex : filet) et d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture, de plans d’eau ou d’accumulation d’eau au sol à proximité de l’enclos.

De plus, il est conseillé de nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement avant chaque entrée ou sortie du lieu d’élevage, de limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées seulement et de s’assurer que ces personnes respectent les mesures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des visiteurs, si possible) et d’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et les élevages commerciaux (ex : partage de personnel).

Signalement

En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si vous ne parvenez pas à trouver de médecin vétérinaire, composez le 450 768-6763 pour joindre la ligne téléphonique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX pour communiquer avec la Centrale de signalement du MAPAQ.

Au besoin, référez-vous à la page du site : https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante- animale/maladies-animales/liste-maladies-animales/grippe-aviaire