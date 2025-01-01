Ste-Geneviève-de-Berthier : un camion lourd fait deux blessés graves

Le 11 octobre, une collision sur la route 158 à Berthierville impliquant un camion lourd et un véhicule a causé des blessures graves à un homme et une femme dans la soixantaine.

C'est vers 11 h 15, que les policiers de la SQ MRC de D’Autray ont été appelés à se rendre sur les lieux. Selon les informations émises par communiqués, l'accident se serait produit à la suite d’un ralentissement de la circulation. Le camionneur n'aurait pas été en mesure de freiner à temps et serait entré en collision avec le véhicule qui circulait dans la direction opposée.

Bien que les deux passagers du véhicules aient subi des blessures importantes, leur vie n'était pas en danger. Tandis que le conducteur du véhicule lourd de 61 ans de Saint-Lin-Laurentides s'en est tiré sans aucune blessure.

Des reconstitutionnistes en scène de collision et un enquêteur de la SQ se sont rendus sur place pour procéder à l'analyse de la scène et éclaircir les causes et les circonstances entourant cet événement.

Une enquête est en cours concernant cette collision. On indique qu'il y a entre autres des rencontres avec des témoins et des visionnements d'images prises par des caméras. De plus, les véhicules impliqués feront l’objet d’une expertise mécanique.