Un cas de grippe aviaire à Saint-Félix-de-Valois

Le 12 octobre, un cas de grippe aviaire (d’influenza aviaire de sous-type H5) a été rapporté à Saint-Félix-de-Valois. C'est l'Agence canadienne d’inspection des aliments qui l'a signalé. Elle a mis une partie de la Municipalité en zone infesté et la totalité du territoire en zone de restriction.

On rappelle que les propriétaires d’une basse-cour ou d’un petit élevage d’oiseaux, doivent connaître le risque pour leurs oiseaux de contracter le virus de l’influenza aviaire qui est actuellement élevé.

Les éleveurs, commerciaux comme artisanaux, doivent appliquer les mesures de prévention et de biosécurité de façon rigoureuse. À cet effet, les visites de prévention ont été interrompues sur les fermes avicoles de la Municipalité et les visites d’inspection du service d’urbanisme sont également interrompues ou sur rendez-vous selon le cas, conformément aux directives de l’agence canadienne d’inspection des aliments puisqu’un permis est requis préalablement à une visite du service d’urbanisme sur une ferme localisé dans le 10 km de la zone de contrôle primaire (ZCP).

Le MAPAQ recommande également aux propriétaires d’oiseaux d’élevage : d’éviter tout contact direct ou indirect entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages en confinant les oiseaux dans un bâtiment fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec toit (ex :filet) et d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture, de plans d’eau ou d’accumulation d’eau au sol à proximité de l’enclos.

De plus, il est fortement conseillé de nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement avant chaque entrée ou sortie du lieu d’élevage, de limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées seulement et de s’assurer que ces personnes respectent les mesures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des visiteurs, si possible) et d’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et les élevages commerciaux (ex : partage de personnel).

Signalement

En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si vous ne parvenez pas à trouver de médecin vétérinaire, composez le 450 768-6763 pour joindre la ligne téléphonique de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX pour communiquer avec la Centrale de signalement du MAPAQ.

Historique

Depuis 2022, les éleveurs de volaille sont en mode vigilance suite aux annonces de foyers de grippe aviaire au pays par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Le virus (H5N1) qui a fait son apparition au Canada plus tôt au cours de l’année et est également présent dans l’ensemble des États-Unis. Il est associé à une forte mortalité, plus de 90 % des oiseaux atteints en meurent. Les périodes de migration d’oiseaux sont propices à la propagation de la maladie des oiseaux sauvages aux volailles commerciales.

Saint-Félix-de-Valois, plaque tournante de la volaille

La Municipalité est l’un des plus importants centres de production aviaire de tout l’est de l’Amérique. Plusieurs millions de poulets, poules, œufs et œufs d’incubation sont produits annuellement à Saint-Félix- de-Valois. Cette activité a un impact majeur dans le développement et le dynamisme de la communauté.

C’est d’ailleurs la source du logo de la Municipalité qui arbore fièrement le coq comme emblème. La grande concentration de cette production requiert certaines mesures.

En effet, les élevages de volaille sont très sensibles à la propagation de la grippe aviaire, salmonellose et les campylobactérioses. Pour exemple, le plus récent épisode de contamination de la grippe aviaire au Canada en 2015 avait provoqué un ajustement drastique des mesures de contrôle sanitaires. Cette maladie très contagieuse provoque une forte mortalité dans les élevages.