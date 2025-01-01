Nous joindre
Sur une ferme du rang de la Rivière Nord

Un travailleur agricole fait une chute mortelle à Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière

durée 15h30
8 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

Un travailleur agricole a fait une chute mortelle mercredi avant-midi à Sainte-Élisabeth, dans la région de Lanaudière.

Les services d’urgence ont été appelés, peu avant 11h, à se rendre sur une ferme du rang de la Rivière Nord.

«Un travailleur agricole avait fait une chute d’une bonne hauteur alors qu’il montait un silo. L’homme était inanimé et son décès a malheureusement été constaté par un médecin», a indiqué la Sûreté du Québec (SQ).

La victime est un homme âgé de 38 ans de Saint-Gabriel-de-Brandon, une municipalité située à proximité des lieux du drame.

Des enquêtes de la SQ, du coroner et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sont en cours pour déterminer les causes et circonstances ayant mené à ce décès. Un technicien en identité judiciaire a aussi été demandé sur place pour faire l’expertise de la scène.

 

