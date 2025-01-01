Un conducteur à Saint-Calixte arrêté après une sortie de route

Hier matin, un conducteur de 68 ans a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie après avoir fait une sortie de route sur la rue Deschamps à Saint-Calixte.

C'est vers 10 h 20 que les services d'urgence ont été avisés qu'un véhicule venait de quitter le chemin. Selon des témoins, l'homme serait sorti de sa voiture avec une bière à la main.

Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont procédé à son arrestation pour conduite avec capacité affaiblie. Le suspect résisté à son arrestation et rendu au poste il a refusé de se soumettre à l’alcootest. À la fin de l’intervention, il a été conduit dans un centre hospitalier afin de vérifier son état général, dont son intoxication.

Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son automobile saisie pour 30 jours. Il recevra aussi un constat d’infraction pour avoir insulté un agent de la paix. Il fera face à des accusations au palais de justice de Joliette à une date ultérieure.