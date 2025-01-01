Une collision mortelle avec un véhicule lourd à la hauteur de Lavaltrie

Hier soir, vers 19h45, les équipes d'urgences ont dû se rendre sur l'autoroute 40 Est, à la hauteur du km 120 à Lavaltrie, suite à la collision entre un véhicule 4x4 et un véhicule lourd.

La conductrice de la voiture a foncé à l'arrière du camion avec son véhicule, alors qu'un ralentissement de la circulation était en cours. Le 4x4 a pris feu après l'impact et malheureusement l'occupante n'a pas été en mesure de s'extirper à temps.

La victime a été transportée au centre hospitalier dans un état critique. Son décès a été constaté au cours de la soirée. Il s'agit d'une femme de 32 ans de Lanoraie. Le conducteur du camion n'a pas été blessé lors de l'accident.

Ce tragique événement a entraîné la fermeture complète de l’autoroute 40 Est jusqu’à minuit, afin de laisser un expert en collision faire enquête. Une inspection mécanique sera effectuée sur le véhicule 4x4.