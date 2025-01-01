Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sur l'autoroute 40 Est

Une collision mortelle avec un véhicule lourd à la hauteur de Lavaltrie

durée 13h00
1 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Hier soir, vers 19h45, les équipes d'urgences ont dû se rendre sur l'autoroute 40 Est, à la hauteur du km 120 à Lavaltrie, suite à la collision entre un véhicule 4x4 et un véhicule lourd. 

La conductrice de la voiture a foncé à l'arrière du camion avec son véhicule, alors qu'un ralentissement de la circulation était en cours. Le 4x4 a pris feu après l'impact et malheureusement l'occupante n'a pas été en mesure de s'extirper à temps. 

La victime a été transportée au centre hospitalier dans un état critique. Son décès a été constaté au cours de la soirée. Il s'agit d'une femme de 32 ans de Lanoraie. Le conducteur du camion n'a pas été blessé lors de l'accident. 

Ce tragique événement a entraîné la fermeture complète de l’autoroute 40 Est jusqu’à minuit, afin de laisser un expert en collision faire enquête.  Une inspection mécanique sera effectuée sur le véhicule 4x4.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une première édition de la Journée de la sécurité routière à Lanoraie

Publié le 26 septembre 2025

Une première édition de la Journée de la sécurité routière à Lanoraie

La toute première édition de la Journée de la sécurité routière, tenue ce samedi 20 septembre, a été un véritable succès, rassemblant la population lanaudoise au Pavillon Jean-Bourdon. L’événement, axé sur l’apprentissage et la prévention, a permis de sensibiliser la population à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires sur nos ...

LIRE LA SUITE
Décès dans la construction: le Bureau du coroner annonce une enquête publique

Publié le 23 septembre 2025

Décès dans la construction: le Bureau du coroner annonce une enquête publique

Le Bureau du coroner annonce une enquête publique sur trois décès survenus, ces derniers mois, dans l'industrie de la construction. L'enquête du coroner portera plus spécifiquement sur les décès de Médrik Lincourt, survenu le 4 août 2025 à Terrebonne, celui de Mario Ross, survenu le 4 avril 2025 à Drummondville et celui de Vito Fundaro, survenu ...

LIRE LA SUITE
Perquisition pour contrebande d'alcool dans un local à Repentigny

Publié le 22 septembre 2025

Perquisition pour contrebande d'alcool dans un local à Repentigny

Le soir du 19 septembre, une opération policière s'est déroulée dans un local situé sur la rue Notre-Dame, à Repentigny, concernant de la contrebande d'alcool. Les perquisitions ont été menées par le Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ en collaboration avec le Service de police de Repentigny. Le bâtiment commercial visé par ...

LIRE LA SUITE