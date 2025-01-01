Une première édition de la Journée de la sécurité routière à Lanoraie

La toute première édition de la Journée de la sécurité routière, tenue ce samedi 20 septembre, a été un véritable succès, rassemblant la population lanaudoise au Pavillon Jean-Bourdon. L’événement, axé sur l’apprentissage et la prévention, a permis de sensibiliser la population à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires sur nos routes.

Grâce à la mobilisation de nombreux partenaires, les visiteurs ont pu découvrir une gamme complète d’activités, de démonstrations et d’ateliers interactifs conçus pour tous les âges. Les participants ont notamment pu :

Comprendre les angles morts des camions lourds pour une meilleure cohabitation sur la route.

Assister à une clinique d’installation de sièges d'auto pour enfants, assurant ainsi la sécurité des plus jeunes passagers.

S'informer sur les précautions à prendre en zone de chantier, un enjeu crucial pour la sécurité des travailleurs et des automobilistes.

Apprendre à atteler une remorque de façon sécuritaire, une compétence essentielle pour éviter les accidents.

Assister à une impressionnante simulation de désincarcération pour comprendre le travail des services d'urgence.

Tester le parcours de conduite avec des lunettes d’alcoolémie, une expérience percutante qui a mis en lumière les dangers de la conduite avec les facultés affaiblies.

« Nous sommes extrêmement fiers de l’engouement suscité par cette première édition », a déclaré Mme Lyne Clermont, conseillère municipale responsable de la sécurité routière. « L’objectif était de rendre la sécurité routière accessible et engageante pour toute la famille, et la participation d’aujourd’hui prouve que c’est un sujet qui touche et préoccupe les citoyens. Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires pour leur précieuse collaboration, qui a rendu cet événement possible. »

L’organisation envisage déjà de faire de cette journée un rendez-vous annuel afin de continuer à promouvoir une culture de sécurité et de prudence sur les routes.

Une grande mobilisation des acteurs lanaudois pour la sécurité routière

L’événement a été rendu possible grâce à une collaboration exceptionnelle qui a réuni plus de 12 partenaires clés, démontrant la mobilisation des acteurs lanaudois en faveur de la sécurité routière.

Ont notamment participé :