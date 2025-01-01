Nous joindre
Dont celui de Médrik Lincourt de Terrebonne

Décès dans la construction: le Bureau du coroner annonce une enquête publique

23 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le Bureau du coroner annonce une enquête publique sur trois décès survenus, ces derniers mois, dans l'industrie de la construction.

L'enquête du coroner portera plus spécifiquement sur les décès de Médrik Lincourt, survenu le 4 août 2025 à Terrebonne, celui de Mario Ross, survenu le 4 avril 2025 à Drummondville et celui de Vito Fundaro, survenu le 19 juin 2024 à Montréal.

La coroner Andrée Kronström veillera à trouver les causes et les circonstances entourant ces décès et à élaborer une réflexion élargie sur les pratiques de sécurité en vigueur dans l'industrie. Le Bureau du coroner indique qu' «au besoin», elle formulera des recommandations dans le but d'éviter que d'autres décès se produisent dans des circonstances similaires.

Les dates d'audiences ne sont pas encore connues.

L'industrie de la construction est reconnue pour être particulièrement visée par les accidents du travail, qu'il s'agisse de mortalité ou de lésions professionnelles.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

