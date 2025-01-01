Perquisition pour contrebande d'alcool dans un local à Repentigny

Le soir du 19 septembre, une opération policière s'est déroulée dans un local situé sur la rue Notre-Dame, à Repentigny, concernant de la contrebande d'alcool. Les perquisitions ont été menées par le Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ en collaboration avec le Service de police de Repentigny.

Le bâtiment commercial visé par l'opération était opéré par les membres d’un réseau qui opère sous l’égide des membres du groupe criminalisé les Vikings Riders.

Les enquêteurs ont saisi plusieurs litres de boissons alcooliques telles que bières, vins et spiritueux, plus de 700$ en argent canadien et une machine distributrice d’alcool.

Sur place, six personnes ont été interpellées et deux d'entre-elles pourraient faire face à des accusations en lien avec la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Le dossier complet sera soumis au Procureur général du Québec.

L’opération a mobilisé plusieurs policiers d’unités spécialisées de la Sûreté du Québec tel qu’un maître-chien et le groupe tactique d’intervention.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Alcool (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place depuis 1996 destinée à lutter contre le commerce illégal d’alcool sur le territoire du Québec. Composé de deux volets, celui des inspections et des enquêtes, le programme a pour objectif de préserver la santé publique, de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois et de diminuer la concurrence déloyale.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande d’alcool peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à Centrale de l'information criminelle au 1 800 659-4264.