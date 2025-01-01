Une opération policière de surveillance dans les zones scolaires

La Sûreté du Québec a procédé hier à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble de son territoire. Accompagnés de plus de 30 partenaires dont l’ensemble des corps de police municipaux du Québec, les policiers sont intervenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des élèves dans leurs déplacements entre l’arrêt d’autobus et leur résidence, à l’embarquement, au débarquement et pendant le trajet en autobus.

Une attention particulière a également été portée aux jeunes marcheurs en route et au retour de l’école primaire. Entre les périodes de déplacements accrues en zones scolaires, les policiers sont intervenus également auprès des conducteurs qui ont des comportements qui mettent à risque leur sécurité et celles des autres usagers du réseau routier. Les excès de vitesse, la distraction et le non-port de la ceinture de sécurité sont également des comportements qui ont été ciblés.

Actuellement, les causes principales de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux ainsi que la distraction au volant.

« La rentrée scolaire est une période névralgique dans les activités de prévention et de surveillance en matière de sécurité routière. La fin de la circulation plus fluide durant l’été, l’excitation des tout-petits qui retrouvent leurs amis à l’école et la nécessité pour les parents d’adopter des horaires différents avec le début des classes exercent une pression sur les habitudes de conduite. Il faut donc saisir cette occasion pour rappeler à tous les usagers de la route qu’un changement de comportement s’impose, et ce, pour la sécurité de tous ». – Pierre Brochet, président de l’Association des directeurs de police du Québec.

« La rentrée scolaire marque un retour à la vigilance sur nos routes. La sécurité des enfants à bord et aux abords des autobus scolaires est une responsabilité collective. La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) salue l’opération de la Sûreté du Québec et réaffirme l’importance d’une vigilance constante, en tout temps. », Chantale Dugas, présidente-directrice générale de la FTA.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre de notre engagement continu pour la sécurité routière, en particulier pour la sécurité du transport scolaire. En unissant nos forces avec nos partenaires, nous sommes plus forts et plus efficaces pour contribuer à sécuriser l’avenir des enfants québécois » – Sylvain Robitaille, directeur de la sécurité des réseaux de transport, Sûreté du Québec.

Cette approche d’intervention s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble de son territoire.

Des mesures touchant chacun des axes de la Stratégie : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mises en œuvre par la Sûreté ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.