Sur la rue Dumaresque

Deux Jeep volés dans la région de Québec retrouvés à Saint-Calixte

5 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 2 septembre à 9 h, après avoir reçu des informations concernant la localisation d’un véhicule volé chez un concessionnaire de la région de Québec, les policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus sur la rue Dumaresque, à Saint-Calixte, y retrouvant finalement deux Jepp Wrangler.

Le vol avait eu lieu au cours des heures précédentes. C'est dans une maison abandonnée, non occupée, que les agents ont fait la découverte des deux véhicules. Finalement, les vols auraient été commis chez deux concessionnaires à Québec.

 Une enquête est en cours concernant ces vols.

