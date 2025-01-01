Justin Sanscartier, 45 ans de Montréal
Arrestation d’un homme concernant un incendie criminel à Berthierville
Un homme de 45 ans de Montréal a été arrêté par les enquêteurs de la SQ de la MRC D'Autray, le 14 août dernier en lien avec un incendie criminel survenue le 15 juin à Berthierville.
Justin Sanscartier était également en bris de conditions et a été rencontré par les enquêteurs et a comparu au palais de justice de Joliette. Il est toujours détenu à ce jour.
Selon la Sûreté du Québec, le 15 juin vers 00 h 30, un début d’incendie s’était déclaré à une résidence de Berthierville. Un engin incendiaire avait été lancé sur la maison. Il n’y avait eu aucun blessé. L’enquête menée, l’expertise de la scène et des perquisitions ont permis l’arrestation du suspect Sanscartier. Des cocktails Molotov ont été saisis par les policiers à son domicile. Tout indique que cet acte était ciblé.
