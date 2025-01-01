Nous joindre
Justin Sanscartier, 45 ans de Montréal

Arrestation d’un homme concernant un incendie criminel à Berthierville

durée 10h00
29 août 2025
Gabrielle Denoncourt
Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Un homme de 45 ans de Montréal a été arrêté par les enquêteurs de la SQ de la MRC D'Autray, le 14 août dernier en lien avec un incendie criminel survenue le 15 juin à Berthierville. 

Justin Sanscartier était également en bris de conditions et a été rencontré par les enquêteurs et a comparu au palais de justice de Joliette. Il est toujours détenu à ce jour.

Selon la Sûreté du Québec, le 15 juin vers 00 h 30, un début d’incendie s’était déclaré à une résidence de Berthierville. Un engin incendiaire avait été lancé sur la maison. Il n’y avait eu aucun blessé. L’enquête menée, l’expertise de la scène et des perquisitions ont permis l’arrestation du suspect Sanscartier. Des cocktails Molotov ont été saisis par les policiers à son domicile. Tout indique que cet acte était ciblé.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec.

