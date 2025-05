Une opération policière sur les routes de Lanaudière

Le 16 mai, les 27 postes des Centres de services MRC de la Sûreté du Québec du District Ouest se sont mobilisés dans le cadre d’une opération spéciale en matière de sécurité routière. Plusieurs patrouilleurs se trouvaient sur le territoire de la Mauricie et de Lanaudière.

Les policiers s’intéressaient particulièrement aux véhicules tirant des remorques, bateaux ou roulottes, ainsi qu’aux véhicules récréatifs qui reprennent du service. Cette fin de semaine avait été choisie en raison du début de la saison de camping et à l’ouverture des chalets.

Un total de 175 constats d’infraction pour la vitesse excessive, 23 constats d’infraction pour le non-port de la ceinture de sécurité, 37 constats d’infraction pour l’utilisation d’appareils électroniques au volant (cellulaire), 175 constats pour des infractions diverses/autres et 1 constat d’infraction pour dépassement interdit ont été délivrés.

Ce sont 73 vérifications de remorques, bateaux et roulottes, 16 constats d’infraction spécifiques aux remorques, bateaux, roulottes, quatre avis de vérification mécanique et deux arrestations pour conduite avec capacité affaiblie qui ont eu lieu.

La Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.