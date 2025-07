Deux bridages de cadets mobilisés à Saint-Charles-Borromée

Encore cette année, Saint-Charles- Borromée retient les services d’une équipe de cadets dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté du Québec. Cette initiative vise à instaurer un climat rassurant et à encourager des échanges positifs avec la population, dans une approche axée sur la proximité et la prévention.

La Ville accueille deux équipes de deux cadets, tous étudiants en techniques policières. Cette expérience concrète et encadrée constitue pour eux une étape déterminante dans leur cheminement professionnel.

Principaux mandats

Tout au long de la saison estivale, les cadets assureront une présence sur le territoire, notamment dans les parcs les plus fréquentés, comme Bosco, Casavant et Bois-Brûlé. Ils seront également présents autour des Jardins Antoine-Lacombe afin de veiller au respect des zones temporairement fermées en raison des travaux liés au futur parcours lumineux. Leur mandat comprend aussi la surveillance du respect des règles dans les pistes cyclables, particulièrement en ce qui concerne la circulation des scooters.

Dans le cadre de l’Opération nationale de la Sûreté du Québec, ils porteront une attention particulière aux stationnements achalandés afin de prévenir les vols de véhicules ou de biens à l’intérieur de ceux-ci. Les camps de jour et les événements festifs pourront également compter sur leur présence.

« Leur présence sur le territoire charlois constitue un atout pour la communauté. En plus de contribuer à la sécurité, elle favorise les échanges avec les citoyennes et les citoyens. J’invite donc la population à aller à leur rencontre lors de leurs déplacements et de leurs activités extérieures », a déclaré le maire Robert Bibeau.

Enfin, rappelons que ce programme est en place depuis 15 ans et qu’il est mis en œuvre dans plus de 70 municipalités, incluant la Ville de Saint-Charles-Borromée.