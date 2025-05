Un appel pour une personne confuse mène à une saisie de drogues

Le 4 mai à 00 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette ont reçu un appel pour se rendre dans un logement situé sur la rue de Lanaudière à Joliette. Une vérification était demandée concernant une personne confuse.

Sur place, la personne avait quitté mais les policiers ont observé des produits de cannabis, ainsi qu’une arme de style pistolet. Ils ont obtenu des mandats de perquisition. L’endroit pourrait être décrit comme un site de transformation de cannabis ainsi qu’un lieu d’entreposage de substances en vue d’en faire la distribution.

Les policiers ont saisi : 2.5 kg de wax (résine de cannabis), plus de 530 comprimés de méthamphétamine, 590 grammes de produits de cannabis comestibles, près de 390 grammes de cannabis (cocottes), 675 grammes de psilocybine, 3.5 litres de sirop de codéine clandestin, 76 vapoteuses de cannabis, près de 30 grammes de cocaïne, près de 380 comprimés de médicaments d’ordonnance, 35 grammes de MDMA, plus de 250 grammes de poudre à analyser, un pistolet à air comprimé (imitation d’arme) et des équipements pour faire la production, transformation, emballage et expédition.

L’enquête se poursuit concernant cette saisie fortuite.

Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines) est une initiative gouvernementale mise en place en 2018 destinée à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Il a pour objectif de favoriser l’intégrité du régime fiscal québécois, de réduire l’accessibilité du cannabis pour les jeunes et de diriger les consommateurs vers un marché légal et sécuritaire.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur le trafic de stupéfiants ou la contrebande de cannabis ou peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.