Collision entre une voiture et un camion lourd sur le rang de la Rivière Nord

Hier, vers 7 h 15, une collision s'est produite sur le rang de la Rivière Nord à Saint-Lin-Laurentides entre une voiture et un camion lourd. Un autobus scolaire est également impliqué dans cet accident.

L’événement s’est produit à la hauteur de l’adresse 1979, alors qu’un autobus scolaire était immobilisé en direction ouest, avec phares, feux et panneau d’arrêt en fonction comme il se doit, et que des élèves s’apprêtaient à débarquer de l’autobus. Un véhicule de promenade était en attente en arrière de l’autobus lorsqu’un camion lourd a freiné brusquement mais n’a pu éviter de frapper ce véhicule. Le camion lourd a fini sa course le long de l’autobus scolaire, du côté droit, passant devant la porte de sortie des élèves. Le chauffeur d’autobus a eu le réflexe de retenir les élèves à l’intérieur de l’autobus sans quoi les conséquences auraient été assurément différentes. Le camionneur et le conducteur du véhicule de promenade n’ont été blessés que légèrement.

Cependant, les policiers soupçonnent qu’une distraction et/ou la vitesse pourraient être en cause puisque le camion lourd, tirant une remorque avec un chargement, n’a pas réussi à s’immobiliser à la vue d’un autobus scolaire avec ses phares, feux et panneau d’arrêt en fonction.

Des reconstitutionnistes de la SQ sont allés sur les lieux pour analyser la scène. Les contrôleurs routiers étaient également sur place pour vérifier la conformité du camion (inspection) et du conducteur. Une enquête est en cours. Le camionneur n’était pas intoxiqué par la drogue ou l’alcool.

La circulation s'est faite en alternance sur la route 158.