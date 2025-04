Sécurité routière : les policiers sur les routes partout au Québec

Les usagers de la route verront aujourd'hui plus de policiers de la Sûreté du Québec, et de certaines municipalités, un peu partout dans la province. Il s'agit d'une opération nationale en matière de sécurité routière.

Accompagnés de plus de 30 partenaires dont 28 corps de police municipaux, les policiers interviendront sur les comportements problématiques afin de conscientiser les conducteurs quant à leur implication et responsabilité dans l’amélioration du bilan routier afin d’accroitre le sentiment de sécurité sur l’ensemble du réseau routier.

Une opération de cette envergure avait aussi été réalisée l’année dernière, le 18 juin 2024.

Actuellement, les causes principales de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou la fatigue ainsi que la distraction au volant. Une analyse spécifique a aussi démontré que dans plus de 20% des collisions mortelles, un ou plusieurs occupants ne portaient pas sa ceinture de sécurité.

L’opération portera une attention particulière aux comportements imprudents et les équipements associés à la motocyclette, soit les équipements de protection ainsi que la présence et la conformité des équipements requis selon le type de motocyclette. Les policiers cibleront également le respect du corridor de sécurité d’un véhicule d’urgence, d’une dépanneuse ou d’un véhicule de surveillance immobilisé avec flèche, gyrophares ou feux clignotants actionnés.

Cette approche d’intervention s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble de son territoire. Des mesures touchant chacun des axes de la Stratégie : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mises en œuvre par la Sûreté ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.