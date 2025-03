Un homme arrêté pour une série d'incendies à Lavaltrie

Andy St-Denis, 34 ans, a été finalement arrêté suspecté d'être à l'origine d'une série d'incendies depuis 2023 à Lavaltrie.

Il est accusé d’avoir allumé des incendies et endommagé des biens tels que des poubelles, un conteneur et un immeuble situés près de plusieurs commerces à Lavaltrie. Ces incendies ont été allumés de jour en septembre 2023 et en février 2024.

Les procédures judiciaires concernant ce suspect ont débuté en janvier 2025. La prochaine date de cour prévue pour la suite des procédures est le 27 mars 2025. Les infractions reprochées à cet individu totalisent 6 chefs d’accusation.

Rappelons également que le 23 février 2024, cet individu avait été arrêté alors qu’il venait d’allumer 2 incendies. Il avait sa capacité de conduire affaiblie par l’alcool. Il avait échoué l’alcootest et son permis de conduire avait été suspendu pour 90 jours.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.