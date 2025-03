Saint-Michel-des-Saints : un homme arrêté pour trafic de stupéfiants

Une opération policière concernant le trafic de stupéfiants se déroule actuellement à Saint-Michel-des-Saints.

Ainsi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de Matawinie, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ, ont procédé à l'arrestation d'un homme de 51 ans de Saint-Michel-des-Saints pour trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue de trafic, possession d’arme, possession de cannabis en vue de la vente et production de cannabis.

Il es rencontré par les enquêteurs. Cette opération fait suite à une courte enquête menée par le poste local.

Dans la résidence, convertie en logements, de la rue des Aulnaies, les policiers ont procédé à plusieurs saisies.

Il a été trouvé du cannabis (cocottes), quelques centaines de gramme de haschich, plus de 20 boutures et plants de cannabis, des comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, autour de 7 000 $ en argent canadien, une arme à feu (carabine) et munitions et d'autres items reliés au trafic et à la production.

Une dizaine de policiers et un maître-chien de la SQ participent à cette opération. Le bilan complet suivra plus tard. L’intervention a débuté vers 7 h.