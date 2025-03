Arrestations et perquisitions pour une série d’introductions par effraction

Les enquêteurs du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette ont procédé récemment à trois arrestations et à quatre perquisitions concernant une série d’introductions par effraction et de vols survenus depuis le début de l’année 2025 dans Lanaudière.

Le 15 mars 2025, les policiers ont localisé Louis-Philippe Perreault-Dusseault, 29 ans, et deux femmes (21 et 30 ans), tous de Notre-Dame-de-Lourdes. Ils ont été arrêtés pour introduction par effraction, recel et possession de stupéfiants en vue de trafic. Le suspect Perreault-Dusseault a comparu au palais de justice de Joliette. Il sera retour au tribunal aujourd’hui. Les deux femmes pourraient quant à elles faire face à des accusations à une date ultérieure.

Bien que des arrestations et des perquisitions aient été effectuées, les enquêtes se poursuivent afin de vérifier si ces sujets sont reliés à d’autres dossiers récents.

La veille de leurs arrestations, le 14 mars, ces individus ont été surpris en flagrant délit d’introduction par effraction par des citoyens à Notre-Dame-de-Lourdes. Ils ont pris la fuite dans une vieille automobile sans plaque. Plus tard ce soir-là, l’homme suspect a été arrêté à bord d’un autre véhicule (automobile bleue Subaru) pour conduite avec capacité affaiblie, en possession de 1 000 comprimés de méthamphétamine.

Puis le lendemain, durant leur patrouille, les policiers ont localisé le véhicule suspect de l’introduction par effraction, l’automobile sans plaque, et les 3 suspects ont été arrêtés. Une perquisition a été effectuée dans un logement de la rue Notre-Dame à Joliette le 15 mars. Des objets volés la veille ont été saisis. Trois autres perquisitions ont été réalisées le 19 mars à St-Zénon, St-Élizabeth et Joliette.

Les policiers ont saisi jusqu’à présent : plus de 6 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 20 outils volés (compagnies de construction), des items volés divers atteignant 25 000 $ de valeur, des vélos, une trottinette et une montre de luxe.

Toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.