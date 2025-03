Quatre arrestations à St-Alexis-des-Monts pour fraudes faux représentants

Le 20 mars, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Maskinongé, des postes de Louiseville et de Saint-Boniface, ont procédé à l'arrestation de quatre suspects pour des fraudes du « faux représentant » bancaire.

Les hommes réclamaient aux victimes leurs cartes bancaires, leurs NIP) et de l'argent comptant. Plusieurs citoyens les ont signalé aux autorités. Ainsi, en soirée, ils ont été en mesure d’intercepter les véhicules suspects et les fraudeurs. Dans au moins de deux cas, les plaignants ont eu des pertes monétaires environnant 1 000 $ chacun.

Ils opéraient en équipes de deux. Ce sont des hommes de 17 ans de Saint-Léonard à Montréal, 18 ans de Montréal, 20 ans de Laval et 22 ans de Montréal.

À la suite de leur arrestations, les suspects ont rencontré les enquêteurs et on été libérés pour comparaître le 9 juin prochain au palais de justice de Shawinigan.

Les policiers ont récupéré des cartes bancaires et 16 000 $ en argent. Ils ont saisi les deux automobiles utilisées (une bleue et une grise) comme biens infractionnels et dans le but de les confisquer de façon permanente.

Les policiers sollicitent votre collaboration lors de l’observation d’une personne suspecte. Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez, en premier lieu, le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque et contactez les policiers en composant le 911.