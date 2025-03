Une adolescente de Saint-Thomas est actuellement disparue

Une adolescente de 17 ans de Saint-Thomas, Alliah-Kelly Molina est présentement disparue et recherchée par la Sûreté du Québec qui demande l’aide du public pour la retrouver.

Alliah-Kelly a été vue pour la dernière fois le 15 mars 2025 vers 13 h 30 à St-Thomas. Elle devait se rendre à Joliette. Elle se fait appeler « Rosa » et pourrait avoir sollicité des transports. En plus de Lavaltrie et Laval, l’adolescente pourrait se trouver à Montréal ou à Toronto.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,65 m (5 pi 5 po)

Poids : 55 kg (122 lb)

Cheveux : noirs

Yeux : bruns

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau noir.

Toute personne qui apercevrait Alliah-Kelly Molina est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette adolescente peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.