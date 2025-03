Des perquisitions à Terrebonne et Mascouche en lien avec les Hells Angels

Dans le cadre d'une opération policière de l’escouade régionale mixte (ERM) Outaouais qui visait la lutte au trafic de stupéfiants, des perquisitions ont eut lieu sur la 42e Avenue à Terrebonne et l'avenue Marie-Victorin à Mascouche.

En collaboration avec le Service de police de Gatineau, ils ont effectué hier 15 perquisitions visant à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants reliés aux Hells Angels, en Outaouais.

L’opération qui découle d’une enquête amorcée en mai 2024 a mobilisé plus de 80 policiers de différentes unités d’enquête de la Sûreté du Québec et de ses partenaires.

C'est ainsi que les policiers ont visé onze résidences et quatre véhicules sur les rues Matte, Vimy, Lesage, Terrace Eardley, Dumas, Jean-Louis-Champagne, Charles et le boulevard St-René, à Gatineau, la 42e Avenue à Terrebonne, l’Avenue Marie Victorin à Mascouche et la rue Guy-Lauzon, à Coteau-du-Lac.

Elles ont notamment permis la saisie de plus de 15 000$ en devise canadienne, plus de 26 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 1.2 kilos grammes de cocaïne, plus de 30 grammes de crack, plus de 200 grammes de méthamphétamine en poudre, plus de 4400 comprimés d’ecstasy, plus de 30 comprimés de stéroïde, près de 170 comprimés de médicaments d’ordonnance, trois armes à impulsion électrique, quatre bonbonnes de poivre de cayenne et divers items reliés au trafic de stupéfiants.

L’opération avait pour but la recherche d’éléments de preuve supplémentaires reliés aux individus suspectés de trafic de stupéfiants. Les items qui ont été saisis pourraient aider à démontrer l’implication d’une ou de plusieurs personnes dans des activités de trafic de stupéfiants dans différents secteurs. L’enquête liée à ces perquisitions se poursuit.

Les ERM sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.