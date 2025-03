Trois arrestations à Joliette à la suite d'une opération policière

Le samedi 1er mars, des perquisitions ont été effectuées dans un duplex de la rue St-Pierre-Sud à Joliette qui ont mené à trois arrestations par les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Joliette, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ.

Deux hommes de 27 et 29 ans et une femme de 36 ans, tous de Joliette, ont été arrêtés sur place pour possession de stupéfiants en vue de trafic et possession de cannabis illicite en vue de la vente, notamment. Ils ont été rencontrés par les enquêteurs. Ils pourraient tous faire face à des accusations en vertu de la Loi régissant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis à une date ultérieure au palais de justice de Joliette.

Les policiers ont saisi : 25 grammes de cocaïne (substance présumée), 100 grammes de poudre blanche qui sera analysée, environ 200 comprimés de médicaments disponibles sous ordonnance, de la psilocybine, du cannabis, des fioles de stéroïdes, plus 900 $ en argent canadien et 100 $ en cartes de crédit prépayées.

Cette opération fait suite à une courte enquête et à des informations reçues de la part du public comme quoi ces individus s’adonnaient toujours au trafic de stupéfiants malgré une opération identique menée le 18 décembre 2024. Une quinzaine de policiers et un maître-chien de la SQ ont participé à la présente opération. L’intervention a débuté vers 7h.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac, de cannabis et le trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.