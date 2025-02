La SQ vérifie 1821 motoneiges dans les MRC de D’Autray et de Matawinie

À la fin du mois de janvier, durant trois jours, des équipes de la Sûreté du Québec étaient présents dans les sentiers de motoneige dans les MRC de D'Autray et de Matawinie. Un total de 1821 motoneiges ont été vérifiées en plus de 38 quads.

Des opérations alcool-drogue se sont déroulées en soirée dans le secteur de Saint-Michel-des-Saints. Une opération conjointe a aussi été réalisée avec le Service de police de Manawan.

Une multitude d’infractions ont été constatées allant des excès de vitesse, d’enfants se trouvant assis à des endroits inappropriés, de mineurs conduisant sans certificat de formation, de motoneiges circulant avec des systèmes d’échappements modifiés, d’équipements et de documents manquants ainsi qu’à des motoneigistes circulant sans droits d’accès aux sentiers.

En résumé, ce sont 13 constats émis pour vitesse excessive, 64 en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, 32 en vertu du Code de la sécurité routière et autres, 158 avertissements, 21 expulsions des sentiers, six vérifications à l’aide de l’Appareil de Détection Approuvé (ADA) pour la conduite d’une motoneige sous l’influence de l’alcool et une motoneige volée à été retrouvée.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont pu compter sur la participation de nombreux motoneigistes et patrouilleurs de la SQ, d’agents de surveillance de sentiers provinciaux de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et de la Fédération Québécoise des Clubs Quads