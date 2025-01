Les intempéries ont causé des dommages assurés records de plus de 8 G $ en 2024

Hier, un homme de 65 de Sainte-Émilie-de-l'Énergie a été interpellé par le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la Sûreté du Québec de la MRC Matawinie, en lien entre autres avec la vente et le transport de tabac de contrebande. De plus, il est suspecté de cultiver et vendre ...